Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Centerreal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Centerreal
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Centerreal

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 10, Tòa Nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé , Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Kết nối và khai thác khách hàng tiềm năng từ nguồn Data công ty sẵn có.
Tìm kiếm khách hàng mới.
Nắm bắt nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp.
Tham gia các hoạt động, sự kiện bán hàng do chi nhánh và công ty tổ chức.
Tham gia các chương trình đào tạo do công ty hoặc Chủ đầu tư tổ chức.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh, CSKH (lĩnh vực bất động sản, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh thị trường) là ưu thế.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo cụ thể.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Centerreal Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong công ty dẫn đầu BĐS Nhà phố Trung tâm, cả mảng Bán và Cho Thuê;
Sản phẩm đa dạng từ Nhà phố cho đến Dự án.
Hoa hồng bán hàng lũy tiến.
Phụ cấp hàng tháng từ 5 triệu đến 15 triệu theo doanh số mang về.
Giỏ hàng nhà phố lên đến 100.000 sản phẩm, phân khúc từ 5-1000 tỷ.
Được đào tạo chuyên sâu về: kỹ năng bán hàng nhà phố, kỹ năng bán hàng dự án, kỹ năng năng thiết lập mục tiêu và telesales.
Teambuilding, quà mừng các ngày lễ 8/3, 20/10, sinh nhật, trung thu....
Được đào tạo chuyên môn cụ thể khi nhận việc.
Cơ hội phát triển công danh, thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Centerreal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 23 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

