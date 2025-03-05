Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY MIỀN BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY MIỀN BẮC
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nguyễn Xiển,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
:
Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn giải pháp cho khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng.
Chăm sóc dịch vụ khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: SL: 02; Giới tính: Nam, Nữ;
Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng kinh doanh, tư vấn bán hàng (Không có KN sẽ được đào tạo).
Thích khám phá theo đuổi đam mê và thành công.
Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt huyết có tinh thần tập thể cao.
Mức lương: Lương cứng 5 triệu đồng, hoa hồng không giới hạn sẽ thoả thuận khi phỏng vấn.
Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng kinh doanh, tư vấn bán hàng (Không có KN sẽ được đào tạo).
Thích khám phá theo đuổi đam mê và thành công.
Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt huyết có tinh thần tập thể cao.
Mức lương: Lương cứng 5 triệu đồng, hoa hồng không giới hạn sẽ thoả thuận khi phỏng vấn.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
- KHÔNG QUẢN LÝ THỜI GIAN.
- Được đào tạo bài bản chuyên sâu về sản phẩm của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa, cấp xe ô tô để đi làm.
- Hưởng 100% lương các ngày nghỉ lễ tết theo quy định, Thưởng tháng 13.
- Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được tham gia các hoạt động tổ chức vui chơi tập thể của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tự chủ, năng động, và ổn định.
- KHÔNG QUẢN LÝ THỜI GIAN.
- Được đào tạo bài bản chuyên sâu về sản phẩm của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa, cấp xe ô tô để đi làm.
- Hưởng 100% lương các ngày nghỉ lễ tết theo quy định, Thưởng tháng 13.
- Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được tham gia các hoạt động tổ chức vui chơi tập thể của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tự chủ, năng động, và ổn định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY MIỀN BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI