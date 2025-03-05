Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY MIỀN BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

:

Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn giải pháp cho khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng.

Chăm sóc dịch vụ khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: SL: 02; Giới tính: Nam, Nữ;

Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng kinh doanh, tư vấn bán hàng (Không có KN sẽ được đào tạo).

Thích khám phá theo đuổi đam mê và thành công.

Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt huyết có tinh thần tập thể cao.

Mức lương: Lương cứng 5 triệu đồng, hoa hồng không giới hạn sẽ thoả thuận khi phỏng vấn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- KHÔNG QUẢN LÝ THỜI GIAN.

- Được đào tạo bài bản chuyên sâu về sản phẩm của công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa, cấp xe ô tô để đi làm.

- Hưởng 100% lương các ngày nghỉ lễ tết theo quy định, Thưởng tháng 13.

- Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được tham gia các hoạt động tổ chức vui chơi tập thể của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tự chủ, năng động, và ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY MIỀN BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin