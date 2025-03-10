Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOIE TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 16 ngõ 178 tây sơn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng, khai thác thông tin khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng mới cho công ty. Chăm sóc KH cũ, và CTV đã có sẵn của công ty.

- Thực hiện công việc tiếp thị và bán các tour du lịch trong/ngoài nước.

- Xây dựng lịch trình và thiết kế tour theo yêu cầu khách hàng.

- Lập kế hoạch doanh số theo các chỉ tiêu của công ty đề ra. Hỗ trợ Chăm sóc KH.

- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên

- Độ tuổi từ 25-35 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Du lịch hoặc các ngành có liên quan.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt

- Trung thực, cẩn thận, khiêm tốn, có khả năng chịu áp lực cao.

Quyền lợi

Hồ sơ ứng viên bao gồm CV và Bản Lý lịch ứng viên thông tin cá nhân trình độ kinh nghiệm kiến thức kỹ năng

Tiêu đề email ghi rõ Ứng tuyển vị trí Nhân sự Họ và tên Ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển

