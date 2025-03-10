Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOIE TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOIE TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOIE TRAVEL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOIE TRAVEL

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 16 ngõ 178 tây sơn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

:
- Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng, khai thác thông tin khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng mới cho công ty. Chăm sóc KH cũ, và CTV đã có sẵn của công ty.
- Thực hiện công việc tiếp thị và bán các tour du lịch trong/ngoài nước.
- Xây dựng lịch trình và thiết kế tour theo yêu cầu khách hàng.
- Lập kế hoạch doanh số theo các chỉ tiêu của công ty đề ra. Hỗ trợ Chăm sóc KH.
- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của công ty.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Độ tuổi từ 25-35 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Du lịch hoặc các ngành có liên quan.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt
- Trung thực, cẩn thận, khiêm tốn, có khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOIE TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Hồ sơ ứng viên bao gồm CV và Bản Lý lịch ứng viên thông tin cá nhân trình độ kinh nghiệm kiến thức kỹ năng
Tiêu đề email ghi rõ Ứng tuyển vị trí Nhân sự Họ và tên Ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOIE TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOIE TRAVEL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JOIE TRAVEL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: |

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

