Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 302, Tầng 3, Nhà G1, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Nhân viên kinh doanh

• Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn cho các doanh nghiệp về dịch vụ tuyển dụng của JobsGO.

• Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, đề xuất các giải pháp tuyển dụng phù hợp.

• Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

• Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình hợp tác với khách hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả tuyển dụng.

• Cập nhật xu hướng thị trường lao động, đề xuất cải tiến sản phẩm/dịch vụ để tăng giá trị cho khách hàng.

• Kinh Nghiệm 6 tháng telesale, tư vấn khách hàng – đam mê tư vấn, kinh doanh và mong muốn phát triển trong lĩnh vực tuyển dụng.

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc sinh viên năm cuối các ngành liên quan (nhân sự, quản trị kinh doanh, kinh tế…).

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng lắng nghe và giải quyết vấn đề.

• Chủ động, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + hoa hồng không giới hạn theo doanh số.

• Cơ hội thăng tiến nhanh: Chỉ cần bạn có năng lực, vị trí cao hơn luôn chờ bạn!

• Đào tạo bài bản: Được hướng dẫn từ A-Z về kỹ năng tư vấn, đàm phán và hiểu sâu về thị trường tuyển dụng.

• Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý.

• Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, thưởng lễ Tết, du lịch, team-building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO

