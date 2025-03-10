Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Tìm và hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng, cung cấp, bổ sung hồ sơ cần thiết để nộp và xin Thị thực từ Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán
Khai hồ sơ giúp khách hàng
Dịch thuật văn bản khi cần thiết

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐÃ CÓ kinh nghiệm trong lĩnh vực thị thực (visa).
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, biết hỗ trợ và chia sẻ với đồng nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động ngay sau thời gian thử việc, cùng các chế độ khác theo quy định của công ty.
Làm việc tại một trong những công ty visa hàng đầu cả nước.
Được hỗ trợ nhiệt tình trong công việc bởi đội ngũ đồng nghiệp thân thiện và đoàn kết.
Thu nhập ổn định, cơ hội gia tăng thu nhập dựa trên hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 25A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-5-20-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job331435
