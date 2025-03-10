Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Tìm và hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng, cung cấp, bổ sung hồ sơ cần thiết để nộp và xin Thị thực từ Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán

Khai hồ sơ giúp khách hàng

Dịch thuật văn bản khi cần thiết

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐÃ CÓ kinh nghiệm trong lĩnh vực thị thực (visa).

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, biết hỗ trợ và chia sẻ với đồng nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động ngay sau thời gian thử việc, cùng các chế độ khác theo quy định của công ty.

Làm việc tại một trong những công ty visa hàng đầu cả nước.

Được hỗ trợ nhiệt tình trong công việc bởi đội ngũ đồng nghiệp thân thiện và đoàn kết.

Thu nhập ổn định, cơ hội gia tăng thu nhập dựa trên hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Visa Năm Châu - Chi Nhánh tại Hồ Chí Minh

