Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hihaka làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Sân Tập Golf Phương Đông, Đường Tân Mỹ, Mỹ Đình,từ Liêm,hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Lĩnh vực: Gậy golf và phụ kiện golf

- Trực tại cửa hàng, tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách hàng.

- Trực kênh online, sàn thương mại điện tử.

- Đảm bảo thực hiện doanh số khoán.

- Tìm kiếm khách hàng.

- Thực hiện nghiệp vụ bán hàng theo đúng quy trình của Công ty.

- Chăm sóc hậu mãi, giải quyết vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách hàng.

- Giữ gìn vệ sinh, sắp xếp cửa hàng, kiểm kê định kỳ hàng hóa, trang thiết bị... Chịu trách nhiệm về hàng hóa, trang thiết bị tại cửa hàng.

- Thực hiện đúng chính sách bán hàng của Công ty.

- Chấp hành các nội quy, quy định, quy trình của Công ty và BP kinh doanh

- Tham gia tất cả các buổi đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng được yêu cầu.

- Tham gia tổ chức các hoạt động truyền thông của Công ty để giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy doanh số: các buổi demo, giới thiệu sản phẩm, tài trợ giải, sự kiện khác...

- Phối hợp với các bộ phận khác

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop

- Trung thực

- Có đam mê, yêu thích kinh doanh, có khả năng tạo dựng nhiều mối quan hệ mới, mở rộng các mối quan hệ tới khách hàng, có khả năng đi tỉnh.

- Có tư duy năng động, nhanh nhẹn, tác phong lịch sự.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xử lý tình huống.

- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh.

- Biết chơi golf và các môn thể thao là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Hihaka Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng (thỏa thuận) + Phụ cấp + thưởng (theo quy định)

- Được tăng lương thâm niên theo quy chế.

- Môi trường làm việc cởi mở, năng động; có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp;

- Được Công ty cử đi học các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn

- Được đóng BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

- Team buiding, du lịch, lễ tết theo quy chế của Công ty

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và quy chế nội bộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hihaka

