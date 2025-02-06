Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hihaka làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hihaka
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Hihaka

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hihaka

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Sân Tập Golf Phương Đông, Đường Tân Mỹ, Mỹ Đình,từ Liêm,hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Lĩnh vực: Gậy golf và phụ kiện golf
- Trực tại cửa hàng, tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách hàng.
- Trực kênh online, sàn thương mại điện tử.
- Đảm bảo thực hiện doanh số khoán.
- Tìm kiếm khách hàng.
- Thực hiện nghiệp vụ bán hàng theo đúng quy trình của Công ty.
- Chăm sóc hậu mãi, giải quyết vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách hàng.
- Giữ gìn vệ sinh, sắp xếp cửa hàng, kiểm kê định kỳ hàng hóa, trang thiết bị... Chịu trách nhiệm về hàng hóa, trang thiết bị tại cửa hàng.
- Thực hiện đúng chính sách bán hàng của Công ty.
- Chấp hành các nội quy, quy định, quy trình của Công ty và BP kinh doanh
- Tham gia tất cả các buổi đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng được yêu cầu.
- Tham gia tổ chức các hoạt động truyền thông của Công ty để giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy doanh số: các buổi demo, giới thiệu sản phẩm, tài trợ giải, sự kiện khác...
- Phối hợp với các bộ phận khác
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop
- Trung thực
- Có đam mê, yêu thích kinh doanh, có khả năng tạo dựng nhiều mối quan hệ mới, mở rộng các mối quan hệ tới khách hàng, có khả năng đi tỉnh.
- Có tư duy năng động, nhanh nhẹn, tác phong lịch sự.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xử lý tình huống.
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh.
- Biết chơi golf và các môn thể thao là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Hihaka Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng (thỏa thuận) + Phụ cấp + thưởng (theo quy định)
- Được tăng lương thâm niên theo quy chế.
- Môi trường làm việc cởi mở, năng động; có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp;
- Được Công ty cử đi học các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn
- Được đóng BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật
- Team buiding, du lịch, lễ tết theo quy chế của Công ty
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và quy chế nội bộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hihaka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hihaka

Công Ty Cổ Phần Hihaka

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 18, ngõ 26 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

