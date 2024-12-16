Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Minh Long Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 68 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn khách hàng: Liên hệ khách hàng qua data công ty cung cấp (không cần tìm kiếm), tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Chốt hợp đồng: Hỗ trợ khách hàng hiểu rõ quyền lợi và quy trình tham gia hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Học tập và phát triển: Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và sản phẩm từ công ty

Thực hiện nhiệm vụ công việc khác khi được yêu cầu…

Yêu Cầu Công Việc

- Cần những bạn thích học hỏi và muốn phát triển.

- Thái động hiêm túc và trách nhiệm với công việc

- Không yêu cầu về kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Minh Long Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trainning kiến thức miễn phí.

- Tham gia du lịch hàng năm

- Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Sếp vui tính nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Minh Long Phát

