Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Địa ốc Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Địa ốc Sài Gòn
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 48 Nguyễn Huy Tự, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
Nhân viên sẽ tư vấn và bán Sản phẩm Căn hộ, nhà phố và Đất nền
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu các sản phẩm của công ty
Tư vẫn, dẫn khách tham quan các khu vực quan tâm
Mở rộng nguồn khách hàng
Nhân viên biết cách chạy quảng cáo sẽ là lợi thế, và có sẵn Khách hàng
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhân viên sẽ chọn làm theo 2 loại Khung giờ: làm toàn thời gian hoặc bán thời gian
Làm bán thời gian : sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn
Nhân viên có xe gắn máy, Laptop
Tuổi từ 20 đến 35
Sẵn sàng làm ngày thứ bảy và Chủ nhật theo yêu cầu của Khách
Ứng viên có Kinh nghiệm bán Căn hộ, nhà phố, Đất nền sẽ được ưu tiên Quyền lợi tăng thêm
Làm bán thời gian : sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn
Nhân viên có xe gắn máy, Laptop
Tuổi từ 20 đến 35
Sẵn sàng làm ngày thứ bảy và Chủ nhật theo yêu cầu của Khách
Ứng viên có Kinh nghiệm bán Căn hộ, nhà phố, Đất nền sẽ được ưu tiên Quyền lợi tăng thêm
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Địa ốc Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng thỏa thuận và huê hồng cao, huê hồng được tính lũy tiến theo Doanh số bán hàng
Được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
Được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Địa ốc Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI