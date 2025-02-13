Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Địa ốc Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48 Nguyễn Huy Tự, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Nhân viên sẽ tư vấn và bán Sản phẩm Căn hộ, nhà phố và Đất nền

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu các sản phẩm của công ty

Tư vẫn, dẫn khách tham quan các khu vực quan tâm

Mở rộng nguồn khách hàng

Nhân viên biết cách chạy quảng cáo sẽ là lợi thế, và có sẵn Khách hàng

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân viên sẽ chọn làm theo 2 loại Khung giờ: làm toàn thời gian hoặc bán thời gian

Làm bán thời gian : sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn

Nhân viên có xe gắn máy, Laptop

Tuổi từ 20 đến 35

Sẵn sàng làm ngày thứ bảy và Chủ nhật theo yêu cầu của Khách

Ứng viên có Kinh nghiệm bán Căn hộ, nhà phố, Đất nền sẽ được ưu tiên Quyền lợi tăng thêm

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Địa ốc Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận và huê hồng cao, huê hồng được tính lũy tiến theo Doanh số bán hàng

Được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Địa ốc Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin