Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 24 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
5 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 24 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Liên hệ, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng phần mềm của công ty.
Thực hiện các cuộc gọi, email, và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm và thị trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 5 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc các ngành nghề tương đương.
Không yêu cầu kinh nghiệm (Tuyển dụng vị trí Fresher).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động và nhiệt tình.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng thuyết phục và đàm phán tốt.
Khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 triệu VND - 24 triệu VND
Lương cứng: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

