Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MÂY XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Salomon 73 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn bán hàng offline và online

- Sắp xếp trưng bày hàng hóa trong cửa hàng, kho.

- Xử lý và hoàn tất các đơn hàng online

- Hoàn thành các báo cáo công việc trong ngày

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, đơn giản là bạn thích thú với tư vấn bán hàng hoặc thể thao.

- Bạn thích học hỏi và trải nghiệm đồ chạy bộ, leo núi, tư vấn và hỗ trợ khách hàng.

- Bạn muốn thử thách bản thân, học hỏi và phát triển trong môi trường thể thao, năng động.

- Khả năng giao tiếp tốt

- Biết ngoại ngữ là lợi thế

- Có thể chọn làm việc Toàn thời gian hoặc Bán thời gian (ca tối thiểu 4 tiếng).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MÂY XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

- Thu nhập theo cấp bậc và năng lực (NET: bao gồm lương + thưởng sau khi đã trừ các chi phí khác):

Bậc 1: Trung bình 5.5 - 7 triệu

Bậc 2: Trung Binh: 7 - 12 triệu

Bặc 3: Trung Bình: 15 - 25 triệu

- Bậc 2 & 3: Được hưởng % doanh số trên sản phẩm đồng hồ cá nhân bán (với điều kiện có đầy đủ kiến thức và kỹ năng tư vấn đồng hồ).

- Bậc 2 & 3: Được hưởng % tổng doanh số cửa hàng.

Điều kiện làm việc:

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, ca làm việc linh động. 4 ngày nghỉ/tháng.

- Có thể chọn làm việc Toàn thời gian hoặc Bán thời gian (ca tối thiểu 4 tiếng).

- Ký hợp đồng lao động và đóng BHXH theo Qui đinh pháp luật sau thời gian thử việc.

- Được tạo điều kiện tham gia các giải chạy bộ, chạy trail do công ty tài trợ.

- Được tạo điều kiện sử dụng các sản phẩm do công ty phân phối với giá đặc biệt.

- Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MÂY XANH

