Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Hà Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Hà Linh
- Hà Nội:
- hà đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu
- Số lượng cần tuyển: 02 người- Liên hệ với KH qua điện thoại, tư vấn khách hàng lựa chọn giải pháp, dịch vụ tuyển dụng phù hợp.- Duy trì các mối quan hệ khách hàng đang có và xây dựng mối quan hệ với những khách hàng mới.- Theo dõi và hỗ trợ sau bán hàng để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của khách hàng được hiệu quả.- Đại diện công ty thu nhận khiếu nại (nếu có) của Khách hàng về chất lượng dịch vụ, kịp thời đưa ra đề xuất giải quyết vấn đề cho khách hàng- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công (nếu có)- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng Kinh doanh
Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Hà Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Hà Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI