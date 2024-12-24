Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 3 Ng. 4 P. Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

- Hiểu biết các thương hiệu, phân khúc các dòng xe du lịch.

- Hiểu biết về sản phẩm, giá thành, thông số kỹ thuật, từng dòng xe.

- Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao quản lý.

- Tiếp nhận chỉ tiêu bán xe từ Trưởng phòng bán hàng.

- Tìm kiếm KH, tiếp nhận thông tin, tư vấn cho KH sản phẩm phù hợp.

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, giao dịch.

- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng/Cấp quản lý trực tiếp về hoạt động bán hàng hàng ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 22-29 tuổi.

- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

- Yêu thích kinh doanh, ham học hỏi, cầu tiến, có tố chất kinh doanh.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Có bằng lái xe ô tô (ưu tiên)

- Có kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên người có kinh nghiệm bán ô tô)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng: 5,5 triệu đồng/tháng+thưởng, thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng

- Được thưởng hàng tháng, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm.

- Thưởng lợi nhuận từ bán xe.

- Thưởng theo đầu xe từ nhà máy và thưởng theo các khoản phụ kiện, bảo hiểm và rất nhiều các chế độ đãi ngộ tốt khác.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và phát triển nghề nghiệp tốt.

- Được đào tạo chuyên môn, các kỹ năng để trở thành TVBH ô tô chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

