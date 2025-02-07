Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bihouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 45 Triệu

Mức lương 5 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 Cù Lao, phường 2, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê phòng trọ - căn hộ

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản của công ty phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Thực hiện các chiến lược marketing và quảng bá sản phẩm bất động sản nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Không có kinh nghiệm vẫn tuyển dụng

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Am hiểu thị trường bất động sản, các quy định pháp lý và quy trình giao dịch liên quan.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sẵn sàng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Bihouse Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và hoa hồng

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật Lao động, cùng với các ngày lễ tết theo quy định.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bihouse

