Tuyển Nhân viên kinh doanh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

-Gọi điện thoại tới data có sẵn, hỏi, xác nhận thông tin của Phụ huynh theo kịch bản có sẵn.
- Thời gian làm việc linh hoạt tùy sắp xếp công việc của từng người, từ 9h-20h ( làm online tại nhà)
- Gọi theo phần mềm zoiper của công ty, chi phí gọi điện công ty chi trả

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi đến 35 tuồi
- BẮT BUỘC có máy tính cá nhân để làm việc
- Thời gian làm việc tối thiểu: 24h/tuần

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 30.000Đ/ 1h
- Được cung cấp Data có sẵn của công ty.
- Được cài đặt phần mềm làm việc zoiper (phần mềm gọi điện của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 52 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

