Tuyển Nhân viên kinh doanh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

-Gọi điện thoại tới data có sẵn, hỏi, xác nhận thông tin của Phụ huynh theo kịch bản có sẵn.

- Thời gian làm việc linh hoạt tùy sắp xếp công việc của từng người, từ 9h-20h ( làm online tại nhà)

- Gọi theo phần mềm zoiper của công ty, chi phí gọi điện công ty chi trả

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi đến 35 tuồi

- BẮT BUỘC có máy tính cá nhân để làm việc

- Thời gian làm việc tối thiểu: 24h/tuần

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 30.000Đ/ 1h

- Được cung cấp Data có sẵn của công ty.

- Được cài đặt phần mềm làm việc zoiper (phần mềm gọi điện của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.