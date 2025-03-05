Tuyển Nhân viên kinh doanh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
-Gọi điện thoại tới data có sẵn, hỏi, xác nhận thông tin của Phụ huynh theo kịch bản có sẵn.
- Thời gian làm việc linh hoạt tùy sắp xếp công việc của từng người, từ 9h-20h ( làm online tại nhà)
- Gọi theo phần mềm zoiper của công ty, chi phí gọi điện công ty chi trả
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi đến 35 tuồi
- BẮT BUỘC có máy tính cá nhân để làm việc
- Thời gian làm việc tối thiểu: 24h/tuần
Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương: 30.000Đ/ 1h
- Được cung cấp Data có sẵn của công ty.
- Được cài đặt phần mềm làm việc zoiper (phần mềm gọi điện của công ty)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
