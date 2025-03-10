Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 357A Lê Văn Sỹ, Phường 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
- Sắp xếp hàng hóa trên kệ
- Vệ sinh quầy kệ được giao quản lý
- Hướng dẫn, tư vấn khách hàng đến mua hàng
- Nắm rõ các mặt hàng tại quầy được giao quản lý
- Các công việc do quản lý nhà sách yêu cầu...
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng
Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng
Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, thu ngân.
Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN)
Có chính sách thưởng lương theo thâm niên năm làm việc.
Thưởng theo doanh số bán hàng và các chính sách khuyến khích khác
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến trong ngành in ấn và xuất bản
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
