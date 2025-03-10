Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 357A Lê Văn Sỹ, Phường 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Sắp xếp hàng hóa trên kệ

- Vệ sinh quầy kệ được giao quản lý

- Hướng dẫn, tư vấn khách hàng đến mua hàng

- Nắm rõ các mặt hàng tại quầy được giao quản lý

- Các công việc do quản lý nhà sách yêu cầu...

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng

Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng

Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, thu ngân.

Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN)

Có chính sách thưởng lương theo thâm niên năm làm việc.

Thưởng theo doanh số bán hàng và các chính sách khuyến khích khác

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến trong ngành in ấn và xuất bản

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG

