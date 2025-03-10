Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH JW Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH JW Corp
Mức lương
5 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 1B Chân Cầm,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 60 Triệu
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có nhu cầu mua tranh hoặc trang trí không gian bằng nghệ thuật.
Tư vấn khách hàng và hỗ trợ chốt đơn hàng.
Duy trì quan hệ với khách hàng để phát triển doanh số.
Phối hợp với JW Art Gallery trong các chương trình quảng bá và sự kiện nghệ thuật (nếu có).
Với Mức Lương 5 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích nghệ thuật, có thẩm mỹ tốt là một lợi thế.
Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng hoặc khả năng giao tiếp tốt.
Chủ động tìm kiếm khách hàng, làm việc linh hoạt.
Có kỹ năng thương lượng, đàm phán.
Tại Công ty TNHH JW Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số
Làm việc linh hoạt: Không cần lên văn phòng, không bị ràng buộc về thời gian.
Hỗ trợ tư vấn, tài liệu bán hàng: Được cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, hướng dẫn tư vấn khách hàng và cập nhật xu hướng nghệ thuật.
Cơ hội phát triển lâu dài: Có thể trở thành nhân viên chính thức nếu đạt kết quả tốt trong thời gian cộng tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH JW Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
