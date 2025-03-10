Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH JW Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 60 Triệu

Mức lương 5 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 1B Chân Cầm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 60 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có nhu cầu mua tranh hoặc trang trí không gian bằng nghệ thuật.

Tư vấn khách hàng và hỗ trợ chốt đơn hàng.

Duy trì quan hệ với khách hàng để phát triển doanh số.

Phối hợp với JW Art Gallery trong các chương trình quảng bá và sự kiện nghệ thuật (nếu có).

Yêu thích nghệ thuật, có thẩm mỹ tốt là một lợi thế.

Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng hoặc khả năng giao tiếp tốt.

Chủ động tìm kiếm khách hàng, làm việc linh hoạt.

Có kỹ năng thương lượng, đàm phán.

Tại Công ty TNHH JW Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số

Làm việc linh hoạt: Không cần lên văn phòng, không bị ràng buộc về thời gian.

Hỗ trợ tư vấn, tài liệu bán hàng: Được cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, hướng dẫn tư vấn khách hàng và cập nhật xu hướng nghệ thuật.

Cơ hội phát triển lâu dài: Có thể trở thành nhân viên chính thức nếu đạt kết quả tốt trong thời gian cộng tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH JW Corp

