Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CINCAMON làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TTầng 4 tòa nhà SHG, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận data từ Marketing, từ GĐ để tư vấn, giải đáp các dịch vụ của công ty tới khách hàng doanh nghiệp đang có nhu cầu về thiết kế logo, thương hiệu, thiết kế ấn phẩm truyền thông, thiết kế bao bì, catalog,....(Bộ nhận diện thương hiệu), branding, giải pháp marketing tổng thể (online, offline....)

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp

Tư vấn kiến thức chuyên môn và các giải pháp tới khách hàng, thuyết phục khách hàng

Được đi cùng Tổng giám đốc trong các cuộc gặp gỡ khách hàng doanh nghiệp/ Khách hàng cá nhân.

Tư vấn cho các chủ doanh nghiệp/ doanh nghiệp/ cá nhân đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thiết kế thương hiệu, dịch vụ marketing tổng thể, Branding...

Phân tích khách hàng, dự báo và đưa ra các giải pháp hỗ trợ khách hàng

Ký kết hợp đồng và hỗ trợ khách khi có phát sinh yêu cầu.

Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của công ty hàng quý/năm.

Yêu Cầu Công Việc

Nhân viên có kinh nghiệm sales/tư vấn/bán hàng từ 6 tháng trở lên.

Nhanh nhẹn, tích cực, giao tiếp khá, đam mê học hỏi

Đam mê kinh doanh, tư vấn chuyên môn về các giải pháp thiết kế, giải pháp marketing, truyền thông cho các doanh nghiệp

Yêu Thích công việc kết nối các doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp (b2b)

Có hiểu biết về marketing, thương hiệu là một lợi thế.

Quyền Lợi

Lương cứng: 6 triệu + 5% doanh số + thưởng. Thu nhập 8-15tr tùy năng lực.

Được làm việc trực tiếp với TGĐ, được TGĐ đào tạo cùng với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, được trau dồi kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề, kỹ năng tư vấn, kỹ năng giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ...

Được làm việc tại văn phòng hạng A

Ứng viên được thăng tiến lên trưởng nhóm tư vấn sau 6 tháng, có cơ hội lên Trưởng phòng tư vấn sau 1 năm.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Thưởng lễ tết, hiếu, hỉ....BHXH...

Cách Thức Ứng Tuyển

