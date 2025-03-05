Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Tư vấn và thuyết phục khách hàng hợp tác & phân phối sản phẩm dược mỹ phẩm Nhật của Công ty

- Triển khai đúng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi của công ty đến khách hàng

- Chăm sóc khách hàng

- Đề xuất kế hoạch phát triển khách hàng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Sinh viên sắp tốt nghiệp, chấp nhận sinh viên chờ bằng

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Có laptop cá nhân

- Yêu thích mỹ phẩm, làm đẹp

- Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 5 triệu + % hoa hồng + thưởng hiệu quả công việc

- Được tham gia BHXH, BHYT... theo quy định của công ty

- Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của cty: nghỉ lễ, tết, du lịch… và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (quà Sinh nhật, lễ tết, đào tạo, teambuilding, tiệc tùng, các sự kiện như 8/3, Trung thu, 20/11…)

- Được đào tạo kiến thức ngành mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng da top 1 tại thị trường Nhật, kỹ năng làm việc, tiếp cận với đối tác phân phối

- Môi trường làm việc vui vẻ, đồng nghiệp cute, không áp lực

- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30-17h30), CÔNG TY KHÔNG LÀM THỨ 7- CHỦ NHẬT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

