Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa I1 Imperia smart city, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tìm kiếm khách thuê, và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch ký hợp đồng với Khách thuê.

Theo dõi và nhắc khách thuê đóng các khoản phí: tiền thuê nhà, tiền điện, phí quản lý (Sẽ có PM hỗ trợ về công việc này), ...v.v

Hỗ trợ khách trong quá trình thuê (Sẽ có PM hỗ trợ về công việc này): đăng ký tạm trú, check in nhận căn hộ với Ban Quản lý, ...v.v

Nguồn hàng căn hộ có sẵn hơn 100 căn

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Kinh nghiệm trong việc cho thuê/bán căn hộ các dự án 1 năm trở lên

Nhanh nhẹn, hoạt bát;

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 5.000.000 - 7.000.000 (Phụ thuộc vào kinh nghiệm) + cơm 30.000/ngày + chuyên cần 500.000/tháng + hoa hồng (sale trực tiếp tính 30%-62%/căn, sale qua môi giới ngoài 8%/căn);

Phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và nhà nước;

Đóng BHXH;

Thử việc 2 tháng (nhận 90% lương chính thức);

Đi du lịch hàng năm trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin