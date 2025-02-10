Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25/15/15 Trương Văn Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

CÔNG VIỆC NV SUPPORT - Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan. - Theo dõi, đốc thúc trong việc thu hồi công nợ từ khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán. - Tổng hợp báo cáo hàng tuần/tháng. - Cập nhật dữ liệu bán hàng, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số, doanh thu, công nợ của nhân viên kinh doanh.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CÔNG VIỆC NV MARKETING - Lập kế hoạch và phát triển các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ. - Hợp tác với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả dịch vụ. - Viết bài PR, nội dung cho chúng ta - Sáng tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video) để thu h - Quản lý và phát triển kênh truyền thông như Facebook, Inst

Tại Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng: Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc. Phúc lợi: - 12 Ngày phép/năm, nghỉ các ngày lễ tết, BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định. - Tăng lương cố định theo năng lực. Giờ làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7. 1 tháng nghỉ 2 ngày thứ 7. Thời gian thử việc: 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lê Huy Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin