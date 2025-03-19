Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Ionetour Việt Nam - Malaysia làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

- Sales khách hàng của Công ty và phát triển thêm khách hàng mới.

- Sales khách lẻ, khách ghép, khách đoàn.

- Sales đại lý ghép khách lẻ với Công ty.

- Làm chương trình tour, tính giá, chốt sales, xác nhận dịch vụ và thanh toán với khách hàng.

- Chuyển kế hoạch khách cho Điều hành book đặt dịch vụ.

- Xử lý phát sinh.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 23 trở lên.

- Đã có kinh nghiệm làm Sales Tour ít nhất 1 năm.

- Sử dụng thành thạo WORD, EXCEL,

- Biết sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo tour du lịch.

- Có hiểu biết về tuyến điểm du lịch.

- Làm việc có nhiệt huyết, tích cực, lạc quan, không ngại khó, chịu được áp lực.

- Có kỹ năng/kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và nguồn khách hàng .

Tại Công TY TNHH Ionetour Việt Nam - Malaysia Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm, có nguồn khách: Lương khởi điểm 6-9 triệu + thưởng kinh doanh ( 30% doanh số ) + thưởng vượt quá doanh số.

- Hàng năm được xét tăng lương

- Công việc và thu nhập ổn định

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn minh, chuyên nghiệp, tự chủ động. Chan hòa cùng các nhân viên.

- Đầy đủ chế độ BHXH ( với nhân viên làm 1 năm trở lên), lương thưởng, nghỉ mát…

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trước khi vào làm ( lương sẽ linh động).

- Đặc biệt trả lương cao đối với ứng viên có kinh nghiệm, có nguồn khách , đại lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Ionetour Việt Nam - Malaysia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin