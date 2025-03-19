Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Ionetour Việt Nam - Malaysia làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Ionetour Việt Nam - Malaysia
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
- Sales khách hàng của Công ty và phát triển thêm khách hàng mới.
- Sales khách lẻ, khách ghép, khách đoàn.
- Sales đại lý ghép khách lẻ với Công ty.
- Làm chương trình tour, tính giá, chốt sales, xác nhận dịch vụ và thanh toán với khách hàng.
- Chuyển kế hoạch khách cho Điều hành book đặt dịch vụ.
- Xử lý phát sinh.
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tuổi từ 23 trở lên.
- Đã có kinh nghiệm làm Sales Tour ít nhất 1 năm.
- Sử dụng thành thạo WORD, EXCEL,
- Biết sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo tour du lịch.
- Có hiểu biết về tuyến điểm du lịch.
- Làm việc có nhiệt huyết, tích cực, lạc quan, không ngại khó, chịu được áp lực.
- Có kỹ năng/kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và nguồn khách hàng .
Tại Công TY TNHH Ionetour Việt Nam - Malaysia Thì Được Hưởng Những Gì
- Ứng viên có kinh nghiệm, có nguồn khách: Lương khởi điểm 6-9 triệu + thưởng kinh doanh ( 30% doanh số ) + thưởng vượt quá doanh số.
- Hàng năm được xét tăng lương
- Công việc và thu nhập ổn định
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn minh, chuyên nghiệp, tự chủ động. Chan hòa cùng các nhân viên.
- Đầy đủ chế độ BHXH ( với nhân viên làm 1 năm trở lên), lương thưởng, nghỉ mát…
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trước khi vào làm ( lương sẽ linh động).
- Đặc biệt trả lương cao đối với ứng viên có kinh nghiệm, có nguồn khách , đại lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Ionetour Việt Nam - Malaysia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
