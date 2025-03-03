Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 60A, VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Tư vấn trực tiếp, cung cấp báo giá các dịch vụ chăm sóc da, làm đẹp tại các chi nhánh Lavender By Chang

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, thông hiểu rõ chi tiết về các dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao

- Chốt đơn, cung cấp các gói dịch vụ theo đúng nhu cầu khách hàng mong muốn tại Chi nhánh, duy trì và mở rộng thêm khách hàng tiềm năng

- Báo cáo kết quả công việc theo tuần/ tháng/ quý theo yêu cầu của cấp trên

- Thực hiện KPI cá nhân theo chỉ tiêu của Công ty

- Thời gian làm việc:

- Thời gian làm việc: xoay 2 ca linh hoạt (tuần nghỉ 1 ngày)

+ Ca 1: 08h00 - 18h00

+ Ca 1: 10h00 - 20h00

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ < 35 tuổi, ngoại hình đẹp, da sáng, Không có hình xăm quá to, lộ

Giọng nói truyền cảm, không nói giọng địa phương

Thái độ, tác phong nhanh nhẹn, ân cần, ứng xử linh hoạt, uyển chuyển trong giao tiếp khách hàng

Có ít nhất 1.5 - 2 năm kinh nghiệm, hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ đối với công việc trong ngành thẩm mỹ viện, spa (Ưu tiên biết về các máy móc công nghệ cao)

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 50 - 100tr

Đóng BHXH, BHYT, BHTN ; 12 ngày phép/ năm

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party… tiêu chuẩn 5*

Được thưởng lễ tết 30/4, 2/9…………. thưởng thâm niên, lương tháng 13, 14

Được hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày (bữa trưa + bữa xế), hoa quả tráng miệng, đồng phục khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin