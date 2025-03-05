Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - 24 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - 108 Đường số 1, KDC Cityland, P.7, Gò Vấp - 19 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Tân Phú - 37 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú - 2 - 4 Đường Số 2, P.An Lạc A, Bình Tân - 129 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân - 1073/4B Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình - 181 - 183 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình - 13 - 15 Đường Số 10A, Phường 6, Quận 4 - 48 Đường 14, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Q7 - 02 Đường B.13 KDC, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Tư vấn, bán các sản phẩm là nhà phố, nhà mặt tiền, tòa nhà văn phòng, căn hộ dịch vụ, khách sạn, kho, xưởng,...

- Đăng tin bán nhà lên các hội nhóm facebook miễn phí, các web chuyên về BĐS (được đào tạo).

- Đưa khách đi xem và tư vấn chốt bán nhà (có đồng đội hỗ trợ).

- Chỉ tuyển nhân sự tại TP.HCM và TP. Thủ Đức. Các địa điểm làm việc:

+ 52 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

+ 301A Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Thủ Đức.

+ Số 8 đường số 1, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo miễn phí.

- Tuổi tác: từ 25 tuổi - đến 65 tuổi, có sức khỏe tốt.

- Không áp doanh số, không yêu cầu lên trụ sở làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Kho hàng sẵn có hơn 50.000 căn khắp Sài Gòn. Được chọn nơi bán hàng gần nơi đang ở.

- Sử dụng app nguồn hàng, áp dụng công nghệ AI siêu thông minh.

- Được đào tạo cầm tay chỉ việc free 1:1, có đồng đội hỗ trợ cho đến khi thạo việc, có nghề.

- Thu nhập không giới hạn, tối thiểu 50tr/vụ chốt, nhận ngay hoa hồng trong ngày.

- Được hỗ trợ chi phí cà phê tiếp khách, chi phí ăn uống tại trụ sở.

- Liên tục được thưởng điện thoại, laptop, xe máy và du lịch trong, ngoài nước.

- Được đăng tin miễn phí trên hơn 300 hội nhóm FB độc quyền.

- Được hỗ trợ đến 90% chi phí đăng tin trên các trang web lớn về BĐS: alonhadat, batdongsan, chotot.

- Môi trường làm việc năng động, thường xuyên tiếp xúc với người thành đạt.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng: đội trưởng, nhóm trưởng, trưởng phòng, giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

