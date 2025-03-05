Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 52 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

- 24 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh

- 108 Đường số 1, KDC Cityland, P.7, Gò Vấp

- 19 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Tân Phú

- 37 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú

- 2

- 4 Đường Số 2, P.An Lạc A, Bình Tân

- 129 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

- 1073/4B Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình

- 181

- 183 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình

- 13

- 15 Đường Số 10A, Phường 6, Quận 4

- 48 Đường 14, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Q7

- 02 Đường B.13 KDC, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Tư vấn, bán các sản phẩm là nhà phố, nhà mặt tiền, tòa nhà văn phòng, căn hộ dịch vụ, khách sạn, kho, xưởng,...
- Đăng tin bán nhà lên các hội nhóm facebook miễn phí, các web chuyên về BĐS (được đào tạo).
- Đưa khách đi xem và tư vấn chốt bán nhà (có đồng đội hỗ trợ).
- Chỉ tuyển nhân sự tại TP.HCM và TP. Thủ Đức. Các địa điểm làm việc:
+ 52 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.
+ 301A Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Thủ Đức.
+ Số 8 đường số 1, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo miễn phí.
- Tuổi tác: từ 25 tuổi - đến 65 tuổi, có sức khỏe tốt.
- Không áp doanh số, không yêu cầu lên trụ sở làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Kho hàng sẵn có hơn 50.000 căn khắp Sài Gòn. Được chọn nơi bán hàng gần nơi đang ở.
- Sử dụng app nguồn hàng, áp dụng công nghệ AI siêu thông minh.
- Được đào tạo cầm tay chỉ việc free 1:1, có đồng đội hỗ trợ cho đến khi thạo việc, có nghề.
- Thu nhập không giới hạn, tối thiểu 50tr/vụ chốt, nhận ngay hoa hồng trong ngày.
- Được hỗ trợ chi phí cà phê tiếp khách, chi phí ăn uống tại trụ sở.
- Liên tục được thưởng điện thoại, laptop, xe máy và du lịch trong, ngoài nước.
- Được đăng tin miễn phí trên hơn 300 hội nhóm FB độc quyền.
- Được hỗ trợ đến 90% chi phí đăng tin trên các trang web lớn về BĐS: alonhadat, batdongsan, chotot.
- Môi trường làm việc năng động, thường xuyên tiếp xúc với người thành đạt.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng: đội trưởng, nhóm trưởng, trưởng phòng, giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 52 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

