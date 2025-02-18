Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 60 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 60 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas

Mức lương
50 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25B Trần Cao Vân, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 60 Triệu

- Thực thi triển khai các chiến lược của Công ty ban hành
- Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ tư vấn tài chính.
- Tổ chức các hoạt động Tư vấn, bán hàng, chăm sóc KH và các Hoạt động tuyển dụng nhân sự chất lượng
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi Phỏng vấn

Với Mức Lương 50 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi yêu cầu từ 25- 50 tuổi, được tính theo năm sinh.
25- 50 tuổi
- Trình độ học vấn tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Làm việc linh động thời gian.
- ưu tiên có kinh nghiệm quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng, Ngân hàng, chứng khoán , bất động sản, Bảo hiểm , tài chính.
- ưu tiên c
ó kinh nghiệm quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng, Ngân hàng, chứng khoán , bất động sản, Bảo hiểm , tài chính.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20- 30 triệu + thưởng phát triển đội ngũ, thưởng tháng và quý doanh số nhóm Bình quân thu nhập từ 50 triệu/ tháng trở lên
-
Mức lương: 20- 30 triệu + thưởng phát triển đội ngũ, thưởng tháng và quý doanh số nhóm Bình quân thu nhập từ 50 triệu/ tháng trở lên
- Môi trường làm việc mở, hiện đại và đầy cảm hứng cho bạn giao lưu, kết nối và học hỏi
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng (6 tháng lên vị trí giám đốc kinh doanh)
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe định kì hằng năm sau 2 tháng thử việc
- Tham gia khóa huấn luyện lãnh đạo cấp cao
- Tham gia du lịch trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Mb Ageas

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 15 Tòa nhà 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

