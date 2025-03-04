Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Cma làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CT5 Tòa Sudico Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Thực hiện các chiến lược marketing và quảng bá sản phẩm bất động sản nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Giới tính Nam Nữ, không giới hạn độ tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh,… hoặc các chuyên ngành có liên quan quản trị.

Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm chuyên Sale

Có đam mê với nghề Sale, ham học hỏi, giao tiếp tốt

Yêu cầu ứng viên có laptop cá nhân

Lương cứng (3-5tr) + HH 45% + thưởng doanh số => Thu nhập upto 50-70 triệu/tháng

Thưởng nóng theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân;

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ/Tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên…

Tham gia các hoạt động, sự kiện: teambuilding, dã ngoại, du lịch, sinh nhật…

Công việc có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6, Sáng Thứ 7. Giờ giấc linh hoạt

