Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Cma làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Cma
Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- CT5 Tòa Sudico Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu
Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Thực hiện các chiến lược marketing và quảng bá sản phẩm bất động sản nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.
Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Nam Nữ, không giới hạn độ tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh,… hoặc các chuyên ngành có liên quan quản trị.
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm chuyên Sale
Có đam mê với nghề Sale, ham học hỏi, giao tiếp tốt
Yêu cầu ứng viên có laptop cá nhân
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Cma Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng (3-5tr) + HH 45% + thưởng doanh số => Thu nhập upto 50-70 triệu/tháng
Thưởng nóng theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân;
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ/Tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên…
Tham gia các hoạt động, sự kiện: teambuilding, dã ngoại, du lịch, sinh nhật…
Công việc có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6, Sáng Thứ 7. Giờ giấc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Cma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
