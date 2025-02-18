Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CARINY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Bea Sky, Đường Nguyễn Xiển - Xa La, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Bạn sẽ chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ kinh doanh hàng ngày:

- Tìm kiếm, khai thác và thu thập nguồn khách hàng tiềm năng

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm

- Nghiên cứu đối thủ và thị trường; Lên kế hoạch kinh doanh

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng kinh doanh

- Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

- Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 3 năm kinh nghiệm làm kinh doanh hoặc các vị trí liên quan

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

- Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

- Thành thạo các kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian

- Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ

- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

- Thành thạo phần mềm MISA là một lợi thế

- Quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế

