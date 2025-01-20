Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Granford làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền của OPPEIN - một trong những thương hiệu đồ nội thất gắn tường hàng đầu tại Trung Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm tủ bếp, tủ quần áo, phụ kiện nhà tắm và cửa nội thất chất lượng cao. Chúng tôi sẽ khai trương showroom mới tại thị trường Việt Nam và đang tìm kiếm những ứng viên năng động để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn trở thành một phần của thương hiệu đang phát triển, cung cấp các thiết kế đẳng cấp và hiện đại cho khách hàng tại thị trường nội thất Việt Nam.

Mô tả công việc:

• Tìm kiếm khách hàng, dự án để giới thiệu sản phẩm của công ty.

• Quảng bá và trình bày các tính năng, lợi ích của các sản phẩm tủ bếp, tủ quần áo, bàn trang điểm và cửa nội thất, giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng thông minh.

• Hỗ trợ khách hàng tham quan showroom, hiểu nhu cầu của họ và cung cấp các đề xuất sản phẩm phù hợp.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, hỗ trợ sau bán hàng và giải quyết các vấn đề sau bán.

• Thu thập ý kiến khách hàng về sở thích sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và các xu hướng thị trường mới để hỗ trợ trong việc phát triển sản phẩm và chiến lược marketing.

• Đạt và vượt các chỉ tiêu doanh số hàng tháng, quý, đóng góp vào sự phát triển của showroom và các mục tiêu tổng thể của công ty.