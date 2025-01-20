Tuyển Nhân viên kinh doanh Concentrix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

1. Quản lý hoạt động kinh doanh Online:

• Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích số liệu, đề xuất giải pháp chịu trách nhiệm số KPI team

online.

• Thực hiện các thay đổi, cải tiến cần thiết để tăng hiệu quả công việc

• Xây dựng các quy trình bán hàng, kịch bản tư vấn, kịch bản telesale phù hợp để đạt được mục

tiêu doanh thu của đội nhóm

• Làm việc với các team liên quan để đảm bảo một hành trình khách hàng liền mạch từ việc thu

hút người tiêu dùng để chuyển đổi số

• Phụ trách là đầu mối với các bên thứ ba khi kết nối công cụ phục vụ cho sale online ( Zalo OA)

2. Quản lý nhân sự team Online:

• Quản lý, sắp xếp, đảm bảo nhân viên 100% tuân thủ các quy định của Công ty

• Tuyển dụng, đào tạo, vận hành đội ngũ nhân viên sale online.

• Tận tâm, giải quyết tình huống nhanh chóng, mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

• Đảm bảo nhân sự nắm đầy đủ kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc khách hàng thông qua các

kênh trực tuyến như chatbot, email hoặc điện thoại....

• Bám sát KPI của từng cá nhân trong team để có chiến lược linh hoạt đưa từng cá nhân đạt

doanh số được giao