Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T
- Hồ Chí Minh: 129/25 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 USD
Nghiên cứu & Khảo sát thị trường
Tìm hiểu nhu cầu, thói quen và thị hiếu của khách hàng.
Đề xuất kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với xu hướng thị trường.
Lập kế hoạch & Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Xây dựng danh sách, kế hoạch tiếp cận và làm việc với nhóm khách hàng mục tiêu.
Trực tiếp tiếp cận, giới thiệu, tư vấn và đề xuất giải pháp/sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Phân tích đối thủ cạnh tranh & Sản phẩm
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm của đối thủ để so sánh, cải tiến và xây dựng các chiến dịch kinh doanh hiệu quả.
Báo giá, đàm phán & Chốt đơn hàng
Chuẩn bị báo giá, thương lượng với khách hàng để đạt được thoả thuận mua bán.
Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, phối hợp thu hồi công nợ kịp thời.
Báo cáo & Quản lý công việc
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T Thì Được Hưởng Những Gì
