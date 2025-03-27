Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Nghiên cứu & Khảo sát thị trường

Tìm hiểu nhu cầu, thói quen và thị hiếu của khách hàng.

Đề xuất kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với xu hướng thị trường.

Lập kế hoạch & Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Xây dựng danh sách, kế hoạch tiếp cận và làm việc với nhóm khách hàng mục tiêu.

Trực tiếp tiếp cận, giới thiệu, tư vấn và đề xuất giải pháp/sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Phân tích đối thủ cạnh tranh & Sản phẩm

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm của đối thủ để so sánh, cải tiến và xây dựng các chiến dịch kinh doanh hiệu quả.

Báo giá, đàm phán & Chốt đơn hàng

Chuẩn bị báo giá, thương lượng với khách hàng để đạt được thoả thuận mua bán.

Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, phối hợp thu hồi công nợ kịp thời.

Báo cáo & Quản lý công việc