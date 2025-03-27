Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 129/25 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 USD

Nghiên cứu & Khảo sát thị trường
Tìm hiểu nhu cầu, thói quen và thị hiếu của khách hàng.
Đề xuất kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với xu hướng thị trường.
Lập kế hoạch & Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Xây dựng danh sách, kế hoạch tiếp cận và làm việc với nhóm khách hàng mục tiêu.
Trực tiếp tiếp cận, giới thiệu, tư vấn và đề xuất giải pháp/sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Phân tích đối thủ cạnh tranh & Sản phẩm
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm của đối thủ để so sánh, cải tiến và xây dựng các chiến dịch kinh doanh hiệu quả.
Báo giá, đàm phán & Chốt đơn hàng
Chuẩn bị báo giá, thương lượng với khách hàng để đạt được thoả thuận mua bán.
Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, phối hợp thu hồi công nợ kịp thời.
Báo cáo & Quản lý công việc

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T

Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 83, tổ 12 Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

