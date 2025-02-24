Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT MY HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 3,000 USD

Mức lương 500 - 3,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 500 - 3,000 USD

* Mô tả công việc:

- Tư vấn sản phẩm, gặp gỡ trao đổi với khách hàng, chốt Sale ký kết hợp đồng.

- Khảo sát, đo đạc công trình, kết hợp với các bên liên quan.

- Tạo mối quan hệ và phát triển quan hệ với các đối tác thiết kế, xây dựng.

- Thu hồi công nợ theo tiến độ, quyết toán công nợ với khách hàng.

* Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành liên quan( ưu tiên các nghành kỹ thuật)

• Độ tuổi dưới 40 tuổi

• Đã có kinh nghiệm bán hàng, chốt sale các lĩnh vực: Xây dựng, thiết bị vật tư, bất động sản… là 1 lợi thế

• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thang máy là một lợi thế

• Thường trú, tạm trú tại Hà Nội

• Làm việc theo đội, nhóm tốt

• Hoà đồng, trung thực, cẩn thận, chịu khó.

* Chế độ đãi ngộ:

