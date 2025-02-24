Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT MY HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 3,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT MY HOME
Mức lương
500 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 140 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 500 - 3,000 USD
* Mô tả công việc:
- Tư vấn sản phẩm, gặp gỡ trao đổi với khách hàng, chốt Sale ký kết hợp đồng.
- Khảo sát, đo đạc công trình, kết hợp với các bên liên quan.
- Tạo mối quan hệ và phát triển quan hệ với các đối tác thiết kế, xây dựng.
- Thu hồi công nợ theo tiến độ, quyết toán công nợ với khách hàng.
Với Mức Lương 500 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Yêu cầu:
• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành liên quan( ưu tiên các nghành kỹ thuật)
• Độ tuổi dưới 40 tuổi
• Đã có kinh nghiệm bán hàng, chốt sale các lĩnh vực: Xây dựng, thiết bị vật tư, bất động sản… là 1 lợi thế
• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thang máy là một lợi thế
• Thường trú, tạm trú tại Hà Nội
• Làm việc theo đội, nhóm tốt
• Hoà đồng, trung thực, cẩn thận, chịu khó.
* Chế độ đãi ngộ:
