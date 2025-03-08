Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Tử Maitel làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà An Huy, tầng 3, 184 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Theo dõi doanh thu, chi phí, làm báo giá…

- Lập hoá đơn cho khách hàng.

- Tiếp nhận và triển khai đơn đặt hàng của khách hàng

- Ghi nhận kế hoạch đặt hàng của khách hàng và báo cho bộ phận kho vận/giao nhận.

- Chăm sóc khách hàng đến Showroom, , zalo…

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh kiểm tra và SX hàng hoá

- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 ( 8h-12h, 13h30 - 17h30)

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên các bạn đã từng làm kế toán bán hàng cho các công ty phân phối camera, thiết bị điện tử, siêu thị...

- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm

- Có thể làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Maitel Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6 đến 10 triệu theo năng lực ứng viên.

- Thưởng đạt hiệu suất, vượt chỉ tiêu.

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn (xét tăng lương hàng năm)

- Lương tháng thứ 13, thưởng nóng các ngày Lễ Tết.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

- Được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ.

- Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Maitel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin