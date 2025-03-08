Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Tử Maitel làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Tử Maitel làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Điện Tử Maitel
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty TNHH Điện Tử Maitel

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Điện Tử Maitel

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà An Huy, tầng 3, 184 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Theo dõi doanh thu, chi phí, làm báo giá…
- Lập hoá đơn cho khách hàng.
- Tiếp nhận và triển khai đơn đặt hàng của khách hàng
- Ghi nhận kế hoạch đặt hàng của khách hàng và báo cho bộ phận kho vận/giao nhận.
- Chăm sóc khách hàng đến Showroom, , zalo…
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh kiểm tra và SX hàng hoá
- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 ( 8h-12h, 13h30 - 17h30)

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng
- Ưu tiên các bạn đã từng làm kế toán bán hàng cho các công ty phân phối camera, thiết bị điện tử, siêu thị...
- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm
- Có thể làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Maitel Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6 đến 10 triệu theo năng lực ứng viên.
- Thưởng đạt hiệu suất, vượt chỉ tiêu.
- Chế độ lương thưởng hấp dẫn (xét tăng lương hàng năm)
- Lương tháng thứ 13, thưởng nóng các ngày Lễ Tết.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
- Được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Maitel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử Maitel

Công Ty TNHH Điện Tử Maitel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 1108 – Toà nhà 17T10 – Nguyễn Thị Định, Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

