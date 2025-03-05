Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 50 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình.,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng cho khách hàng.
Soạn thảo, quản lý văn bản hành chính có liên quan đến hoạt động kinh doanh (chào hàng, báo giá, hợp đồng...) cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng và liên hệ đối tác, khách hàng để tư vấn, hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện hoạt động hợp tác kinh doanh.
Theo dõi, thu thập và giải quyết các nhu cầu, phản hồi từ khách hàng, đối tác. Đề xuất các phương án và báo cáo cho TP Kinh doanh nắm thông tin.
Cập nhật các dữ liệu về tình hình hoạt động BP Kinh doanh để báo cáo và phân tích số liệu kinh doanh cho TP Kinh doanh và BGĐ.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Hoa, Quà tặng, Dịch vụ.
Thành thạo tin học văn phòng, có tư duy logic, khả năng phân tích và tổng hợp số liệu, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có tinh thần chủ động, tận tâm và nỗ lực trong công việc, tính cách tỉ mỉ, cẩn thận.
Giao tiếp nhanh nhẹn, khéo léo.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.
Môi trường làm việc năng động.
Tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc , Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

