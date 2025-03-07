Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 133/36a đường Liên Khu 4 - 5, P Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM, Quận Bình Tân

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng

- Trực tiếp gặp gỡ khách hàng, giới thiệu mẫu test nguyên liệu của công ty cho khách hàng.

- Phát triển thị trường, cung cấp đơn hàng, đơn đặt hàng cho công ty.

- Thu hồi công nợ.

- Có đam mê kinh doanh, yêu thích ngành sản xuất/gia công mỹ phẩm; tốt nghiêp ngành hóa và các ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sales ngành nguyên liệu từ 1 năm trở lên

Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương CB : 6.500.000 – 10.000.000 VND/tháng.

- Hoa hồng : 1-3% giá trị đơn hàng. Thu nhập không giới hạn phụ thuộc theo doanh số thực tế + phụ cấp chuyên cần, cơm trưa, xăng xe, thâm niên……

- Thưởng cuối năm, thưởng Lễ - Tết, phép năm đầy đủ

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

- Thời gian làm việc: 7h30 – 11h30, 13h-17h. Nghỉ chiều T7 và CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai

