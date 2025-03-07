Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 133/36a đường Liên Khu 4
- 5, P Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng
- Trực tiếp gặp gỡ khách hàng, giới thiệu mẫu test nguyên liệu của công ty cho khách hàng.
- Phát triển thị trường, cung cấp đơn hàng, đơn đặt hàng cho công ty.
- Thu hồi công nợ.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có đam mê kinh doanh, yêu thích ngành sản xuất/gia công mỹ phẩm; tốt nghiêp ngành hóa và các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sales ngành nguyên liệu từ 1 năm trở lên
Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương CB : 6.500.000 – 10.000.000 VND/tháng.
- Hoa hồng : 1-3% giá trị đơn hàng. Thu nhập không giới hạn phụ thuộc theo doanh số thực tế + phụ cấp chuyên cần, cơm trưa, xăng xe, thâm niên……
- Thưởng cuối năm, thưởng Lễ - Tết, phép năm đầy đủ
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
- Thời gian làm việc: 7h30 – 11h30, 13h-17h. Nghỉ chiều T7 và CN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
