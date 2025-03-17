Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 364 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng;
2. Tư vấn và chốt đơn khách hàng Online qua website, fanpage, các trang thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiktok...;
3. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ;
4. Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng;
5. Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược;
7. Tổng hợp báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý;

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng hoặc các chuyên ngành liên quan Quản trị Kinh doanh, Thương Mại, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan khác.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng, điều phối dự án, nhạy bén với thị trường, giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cầu thị, kiên trì.
- Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.
3. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên kinh doanh Online
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe ...
- Ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ về trước ngày 21.03.2025

Tại Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 6.000.000vnđ - 10.000.000vnđ (Chưa bao gồm thưởng doanh thu).
- Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.
- 12 ngày phép/năm
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam

Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 364 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

