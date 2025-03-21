Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 399 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.24|29 Tân Thành, P.12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Hỗ trợ bán hàng và các công việc liên quan đến bán hàng: đón tiếp, tư vấn sản phẩm và chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Quản lý, trưng bày hàng hóa, đảm bảo hình ảnh showroom sạch sẽ, chuyên nghiệp.

Hỗ trợ các chiến dịch marketing của showroom, đề xuất chương trình bán hàng để tăng doanh số. Giới thiệu chương trình khuyến mãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Xử lý vấn đề phát sinh trong vị trí công việc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

Báo cáo công việc, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu cấp trên.

Nam/Nữ trên 20 tuổi, có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên.

Nam/Nữ trên 20 tuổi, có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên.

Giao tiếp tốt, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói rõ ràng. Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm và mong muốn gắn bó lâu dài.

Yêu thích tư vấn, bán hàng, dịch vụ khách hàng và sản phẩm công nghệ (Laptop, PC Gaming, Gaming Gear, Games).

Ưu tiên: Có kinh nghiệm bán hàng online, marketing online, xử lý tình huống hoặc từng làm vị trí tương tự trong ngành.

Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Thưởng: Thu nhập hấp dẫn (theo năng lực), lên đến 10 triệu++/tháng. Thử việc hưởng 100% lương.

Chế độ phúc lợi: Thưởng tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả công việc. Đầy đủ bảo hiểm theo luật lao động.

Teambuilding, du lịch, sinh nhật, tổng kết năm. Được đào tạo, hướng dẫn và trang bị thiết bị làm việc hiện đại.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng cá nhân, chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm công nghệ IT mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN

