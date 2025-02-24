Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Bán hàng sôcôla, dịch vụ trải nghiệm làm sôcôla, chăm sóc tư vấn khách hàng tại showroom, chốt deals đạt doanh số mục tiêu
• Trưng bày sản phẩm, chăm sóc hàng hóa, quầy kệ, cửa hàng đẹp, thu hút
• Kiểm tra, kiểm kê hàng hóa, tồn kho, lên lịch đặt hàng
• Đề xuất các chương trình ưu đãi bán hàng hoặc marketing hiệu quả ( nếu có thể)
• Công việc khác tại cửa hàng như hướng dẫn workshop hoặc pha chế cơ bản ( nếu có theo phân công)
• Làm việc theo ca

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm
• Yêu thích & có tiềm năng làm công việc chăm sóc khách hàng, phát triển kinh doanh,
• Làm việc, giao tiếp chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, hiệu quả, cẩn thận và có trách nhiệm
• Tuân thủ nội quy công ty về giờ giấc, trang phục, cách thức giao dịch và truyền tải thông tin cho khách hàng
• Có sức khỏe tốt & chịu áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn 6-10 triệu, thử việc 2 tháng
Thưởng doanh số bán hàng theo qui định của công ty
Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 74B Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

