Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Bán hàng sôcôla, dịch vụ trải nghiệm làm sôcôla, chăm sóc tư vấn khách hàng tại showroom, chốt deals đạt doanh số mục tiêu

• Trưng bày sản phẩm, chăm sóc hàng hóa, quầy kệ, cửa hàng đẹp, thu hút

• Kiểm tra, kiểm kê hàng hóa, tồn kho, lên lịch đặt hàng

• Đề xuất các chương trình ưu đãi bán hàng hoặc marketing hiệu quả ( nếu có thể)

• Công việc khác tại cửa hàng như hướng dẫn workshop hoặc pha chế cơ bản ( nếu có theo phân công)

• Làm việc theo ca

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm

• Yêu thích & có tiềm năng làm công việc chăm sóc khách hàng, phát triển kinh doanh,

• Làm việc, giao tiếp chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, hiệu quả, cẩn thận và có trách nhiệm

• Tuân thủ nội quy công ty về giờ giấc, trang phục, cách thức giao dịch và truyền tải thông tin cho khách hàng

• Có sức khỏe tốt & chịu áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn 6-10 triệu, thử việc 2 tháng

Thưởng doanh số bán hàng theo qui định của công ty

Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

