Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH HÍ STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Đón tiếp khách hàng, Tư vấn bán hàng

- Sắp xếp sản phẩm trưng bày, Bảo quản hàng hoá theo yêu cầu.

- Sắp xếp và kiểm tra kho hàng hóa

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công quản lý.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- làm việc xoay ca theo sự phân công quản lý:

Ca sáng: 9h30 - 15h30

Ca tối: 15h30 - 9h30

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản là một lợi thế

- Giới tính: Nam - Nữ

- Độ tuổi: Từ 20 đến 27 tuổi.

- Biết sử dụng máy tính, các tác vụ văn phòng

Tại HỘ KINH DOANH HÍ STORE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 25k/h (thử việc 20k/h trong 2 tuần đầu).

- Thưởng theo hiệu quả công việc. Thu nhập thực tế partime 6h 6tr - full time 12h 12tr

- Tiếp cận và được trải nghiệm với các loại mặt hàng hot trend mới nhất ( baby three / labubu / ...)

- Được đào tạo, hướng dẫn trong quá trình làm việc.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH HÍ STORE

