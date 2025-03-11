Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM GIA DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM GIA DECOR
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 212/1 thoại ngọc hầu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
-Biết traođổi lập lên phươngán thi công
-Liên hệ chăm sóckhách hàngđã làm cũ và khách hàng mới
-Ngheđiện thoại trả lời tin nhắn khi khách hàng goiđến
-Tư vấn traođổi chốt giá với khách hàng
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có thểđođạc khảo sát báo giá tận nơi cho khách hàng
-Làm việcđộc lập, tự chủđộng trong công việc
-Cơ hội phát triển lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM GIA DECOR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 7 - 12 Triệu tùy theo năng lực của bạn, sẽ trao đổi kỹ khi PV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM GIA DECOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
