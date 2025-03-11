Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM GIA DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 212/1 thoại ngọc hầu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

-Biết traođổi lập lên phươngán thi công

-Liên hệ chăm sóckhách hàngđã làm cũ và khách hàng mới

-Ngheđiện thoại trả lời tin nhắn khi khách hàng goiđến

-Tư vấn traođổi chốt giá với khách hàng

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có thểđođạc khảo sát báo giá tận nơi cho khách hàng

-Làm việcđộc lập, tự chủđộng trong công việc

-Cơ hội phát triển lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM GIA DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 - 12 Triệu tùy theo năng lực của bạn, sẽ trao đổi kỹ khi PV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM GIA DECOR

