Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kiến An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 457 Bình Quới, Phường 28

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn và chốt đơn hàng trên Zalo, Email, và Điện thoại.

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty

- Gọi điện giải đáp thắc mắc của khách hàng về sẳn phẩm.

- Hổ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng về đơn hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng.

- Theo dõi tình hình đơn hàng trong suốt quá trình thực hiện đơn hàng.

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

- Xứ lý đơn hàng trên phần mềm kế toán Misa

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các vị trí liên quan

- Ưu tiên các bạn kinh nghiệm ngành in

- Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

- Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian

- Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ

- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

- Chịu được áp lực công việc.

- Khả năng ứng xử tốt, năng động, xử lý công việc linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Kiến An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương Thỏa Thuận + Thưởng KPI

- Thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

- Thưởng tháng lương thứ 13, Lễ, Tết theo quy chế của công ty.

- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại,…

- Chế độ xem xét nâng lương hàng năm.

- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp.

- Công việc sáng tạo, có thể học được nhiều kinh nghiệm.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến An Phát

