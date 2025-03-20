Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kiến An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kiến An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Kiến An Phát
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty TNHH Kiến An Phát

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kiến An Phát

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 457 Bình Quới, Phường 28

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Tư vấn và chốt đơn hàng trên Zalo, Email, và Điện thoại.
- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty
- Gọi điện giải đáp thắc mắc của khách hàng về sẳn phẩm.
- Hổ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng về đơn hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng.
- Theo dõi tình hình đơn hàng trong suốt quá trình thực hiện đơn hàng.
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.
- Xứ lý đơn hàng trên phần mềm kế toán Misa

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các vị trí liên quan
- Ưu tiên các bạn kinh nghiệm ngành in
- Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
- Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
- Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ
- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi
- Chịu được áp lực công việc.
- Khả năng ứng xử tốt, năng động, xử lý công việc linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Kiến An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương Thỏa Thuận + Thưởng KPI
- Thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Thưởng tháng lương thứ 13, Lễ, Tết theo quy chế của công ty.
- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại,…
- Chế độ xem xét nâng lương hàng năm.
- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp.
- Công việc sáng tạo, có thể học được nhiều kinh nghiệm.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến An Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kiến An Phát

Công Ty TNHH Kiến An Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 46/10/58 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

