Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 58 Trần Thái Tông, P.15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Thời gian làm việc:
Thứ 2: 13h - 17h (buổi sáng được nghỉ)
Thứ 3 - thứ 7: 8h0 - 17h, nghỉ trưa từ 11h30 - 13h0
+1 ngày phép
Tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng theo data Công ty cung cấp sẵn tại văn phòng
Lên content, hình ảnh để chạy marketing trên các trang /diễn đàn bán hàng/ mạng xã hội để thu hút thêm nguồn KH tiềm năng (được Công ty đào tạo chuyên sâu về digital marketing nếu chưa có kinh nghiệm)
Đàm phán, thương lượng chốt hợp đồng theo đúng quy định của Công ty tại văn phòng
Lập báo cáo hàng tháng/quý/năm theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên độ tuổi từ 18-32
• Có laptop cá nhân
• Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến
• Yêu thích công việc tư vấn, giao tiếp, thái độ tốt

Tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land Thì Được Hưởng Những Gì

Không cần thử việc, được đào tạo học việc trong 3 ngày, sau đó ký hợp đồng chính thức và hưởng 100% lương
1. Kinh Doanh/Tư Vấn/Bán Hàng
Lương cứng: từ 6.5 – 12.5 triệu + phụ cấp 2-4 triệu + thưởng + hoa hồng 3-4% / hợp đồng (dao động từ 30-70 triệu/hợp đồng)
2. Quyền lợi cá nhân:
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về kỹ năng marketing và tư vấn bán hàng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển sự nghiệp lên các vị trí Teamlead, Manager (từ 3-6 tháng)
Không áp chỉ tiêu doanh số, không telesale
Làm việc hoàn toàn tại văn phòng
Được dùng cơm trưa và nghỉ trưa tại văn phòng Công ty (công ty lo)
Môi trường làm việc văn phòng trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
BHXH theo quy định nhà nước
Được tham gia vào các kì du lịch trong và ngoài nước cùng Công ty
Chính sách hỗ trợ, thưởng dành cho nhân viên vào các ngày: lễ, tết, sinh nhật, đám cưới, tháng 13, ... cực hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land

Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 58 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

