Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETTABLET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 174 Cao Thắng, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tư vấn sản phẩm về điện thoại di động, máy tính bảng, phụ kiện ... tại showroom.

Bán hàng các sản phẩm về điện thoại di động, máy tính bảng, phụ kiện ... tại showroom.

Thực hiện các công việc được cấp trên phân công.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, chịu được áp lực cao trong công việc.

Có kỹ năng giao tiếp, đạo đức tốt, chấp hành nghiêm nội quy và kỷ luật công ty.

Muốn gắn bó lâu dài với Công ty, và ổn định công việc.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, rõ ràng.

Cần sự khéo léo trong giao tiếp và có đạo đức tốt.

Có kinh nghiệm bán hàng điện thoại là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VIETTABLET Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương cơ bản từ 6.000.000-10.000.000 triệu/ tháng + Phụ cấp + Thưởng

Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn

Thưởng lễ, Tết, thưởng doanh thu, du lịch hàng năm

2. PHÚC LỢI

Có lộ trình thăng tiến, phát triển rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETTABLET

