Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETTABLET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VIETTABLET
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 174 Cao Thắng, Phường 11,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Tư vấn sản phẩm về điện thoại di động, máy tính bảng, phụ kiện ... tại showroom.
Bán hàng các sản phẩm về điện thoại di động, máy tính bảng, phụ kiện ... tại showroom.
Thực hiện các công việc được cấp trên phân công.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ham học hỏi, chịu được áp lực cao trong công việc.
Có kỹ năng giao tiếp, đạo đức tốt, chấp hành nghiêm nội quy và kỷ luật công ty.
Muốn gắn bó lâu dài với Công ty, và ổn định công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, rõ ràng.
Cần sự khéo léo trong giao tiếp và có đạo đức tốt.
Có kinh nghiệm bán hàng điện thoại là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH VIETTABLET Thì Được Hưởng Những Gì
1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
Lương cơ bản từ 6.000.000-10.000.000 triệu/ tháng + Phụ cấp + Thưởng
Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn
Thưởng lễ, Tết, thưởng doanh thu, du lịch hàng năm
2. PHÚC LỢI
Có lộ trình thăng tiến, phát triển rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETTABLET
