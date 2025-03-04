Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 06, 2nd AVE, Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế cho các sản phẩm in ấn theo nhu cầu dành cho thị trường Mỹ - EU (in trên áo thun, poster, canvas, cốc,...) trên các sàn thương mại điện tử (TikTokShop/Etsy/Amazon)

- Tìm kiếm các sản phẩm trending trên sàn thương mại điện tử

- Sáng tạo ý tưởng thông qua tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng (Mỹ và Châu Âu) thông qua internet, báo chí, mạng xã hội (facebook,pinterest, twitter,...), các trang bán hàng nước ngoài (amazon, etsy, ebay,...) và các nguồn khác.

- Up list sản phẩm lên sàn, quản lý tài khoản được giao và tối ưu sản phẩm trên shop

- Quản lí đăng tải video lên kênh

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

- Đam mê phát triển về thương mại điện tử

- Nắm bắt nhanh thông tin thị trường US-UK

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, thiết bị,... + Đãi ngộ khác theo hiệu quả công việc + % (sau thử việc) - Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

- Một tháng có 2 ngày nghỉ phép và các ngày chủ nhật

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty

- Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

- Ban Lãnh đạo Tâm -Tài, đồng hành và hỗ trợ.

- Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin