Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 06, 2nd AVE, Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế cho các sản phẩm in ấn theo nhu cầu dành cho thị trường Mỹ - EU (in trên áo thun, poster, canvas, cốc,...) trên các sàn thương mại điện tử (TikTokShop/Etsy/Amazon)
- Tìm kiếm các sản phẩm trending trên sàn thương mại điện tử
- Sáng tạo ý tưởng thông qua tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng (Mỹ và Châu Âu) thông qua internet, báo chí, mạng xã hội (facebook,pinterest, twitter,...), các trang bán hàng nước ngoài (amazon, etsy, ebay,...) và các nguồn khác.
- Up list sản phẩm lên sàn, quản lý tài khoản được giao và tối ưu sản phẩm trên shop
- Quản lí đăng tải video lên kênh

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
- Đam mê phát triển về thương mại điện tử
- Nắm bắt nhanh thông tin thị trường US-UK

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, thiết bị,... + Đãi ngộ khác theo hiệu quả công việc + % (sau thử việc) - Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Một tháng có 2 ngày nghỉ phép và các ngày chủ nhật
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty
- Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.
- Ban Lãnh đạo Tâm -Tài, đồng hành và hỗ trợ.
- Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 17-19, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

