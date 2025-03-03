Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đảo Kim Cương, số 1 Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng tiềm năng.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Chốt đơn hàng hoặc bán thêm cho khách hàng các sản phẩm của công ty

Cập nhật dữ liệu khách hàng và báo cáo kết quả hoạt động cho cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực telesales là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, lưu loát.

Có khả năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và có mong muốn phát triển bản thân.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như: Word, Excel.

Thành thạo Tiếng anh là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo năng lực, doanh số bán hàng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và trẻ trung.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.

Các chế độ phúc lợi tốt như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin