Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1158 Huỳnh Tấn Phát, KP5, Phường Tân Phú, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

1. Tư vấn khách hàng & sản phẩm trên các kênh Facebook và các trang E-commerce chính thức của Công ty.

2. Lên đơn hàng và theo dõi các phần mềm bán hàng của công ty.

3. Tham gia các buổi tư vấn, bán hàng trong các sự kiện cho công ty điều phối và tổ chức

4. Chăm sóc khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

• MS Office (Excel, word)

• Ưu tiên các bạn trẻ có kinh nghiệm bán hàng trang sức, mỹ phẩm tại trung tâm thương mại từ 1 năm trở lên

• Giao tiếp lưu loát

• Trách nhiệm, cở mở và ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thử việc từ 1 - 2 tháng tùy theo năng lực của ứng viên

2. Nhân viên được đóng BHXH - BHYT theo luật pháp Việt Nam

3. Được đào tạo theo chính sách cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA

