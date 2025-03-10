Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1158 Huỳnh Tấn Phát, KP5, Phường Tân Phú, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
1. Tư vấn khách hàng & sản phẩm trên các kênh Facebook và các trang E-commerce chính thức của Công ty.
2. Lên đơn hàng và theo dõi các phần mềm bán hàng của công ty.
3. Tham gia các buổi tư vấn, bán hàng trong các sự kiện cho công ty điều phối và tổ chức
4. Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• MS Office (Excel, word)
• Ưu tiên các bạn trẻ có kinh nghiệm bán hàng trang sức, mỹ phẩm tại trung tâm thương mại từ 1 năm trở lên
• Giao tiếp lưu loát
• Trách nhiệm, cở mở và ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thử việc từ 1 - 2 tháng tùy theo năng lực của ứng viên
2. Nhân viên được đóng BHXH - BHYT theo luật pháp Việt Nam
3. Được đào tạo theo chính sách cty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
