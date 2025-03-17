Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- A16/106 Đường 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tư vấn và bán hàng trực tiếp các sản phẩm máy làm đá TEV.
Phát triển và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ.
Thực hiện các chỉ tiêu doanh số được giao.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt .
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Có ngoại hình là một lợi thế. Có tinh thần cầu tiến, năng động và trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp/F&B.
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Có ngoại hình là một lợi thế. Có tinh thần cầu tiến, năng động và trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp/F&B.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm từ 6.000.000đ (lương cứng) có thể deal lương theo năng lực
Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn 3% Thưởng Tết, lương tháng 13.
Cơ hội thăng tiến theo năng lực. Bao cơm trưa. Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động (Gen Z).
Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn 3% Thưởng Tết, lương tháng 13.
Cơ hội thăng tiến theo năng lực. Bao cơm trưa. Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động (Gen Z).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI