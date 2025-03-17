Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A16/106 Đường 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và bán hàng trực tiếp các sản phẩm máy làm đá TEV.

Phát triển và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.

Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ.

Thực hiện các chỉ tiêu doanh số được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp tốt .

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Có ngoại hình là một lợi thế. Có tinh thần cầu tiến, năng động và trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp/F&B.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 6.000.000đ (lương cứng) có thể deal lương theo năng lực

Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn 3% Thưởng Tết, lương tháng 13.

Cơ hội thăng tiến theo năng lực. Bao cơm trưa. Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động (Gen Z).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt

