Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- A16/106 Đường 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn và bán hàng trực tiếp các sản phẩm máy làm đá TEV.
Phát triển và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ.
Thực hiện các chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt .
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Có ngoại hình là một lợi thế. Có tinh thần cầu tiến, năng động và trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp/F&B.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 6.000.000đ (lương cứng) có thể deal lương theo năng lực
Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn 3% Thưởng Tết, lương tháng 13.
Cơ hội thăng tiến theo năng lực. Bao cơm trưa. Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động (Gen Z).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 37/17 Đường Bến Lội, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

