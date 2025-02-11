Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô BT19 Đường Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

· Tư vấn cho người lao động và học viên về các chương trình xuất khẩu lao động/ du học của công ty;

· Hỗ trợ người lao động, học viên khi tham gia chương trình tại công ty;

· Làm việc với các cơ quan chức năng, trường nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ việc làm … để triển khai công tác tư vấn cho người lao động tại địa phương;

· Chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng tư vấn;

· Phối hợp cùng các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh của người lao động trước và sau xuất cảnh;

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp từ ĐH trở lên;

Có tối thiểu từ 6 tháng kinh nghiệm làm tư vấn, ưu tiên UV có KN tư vấn bán bảo hiểm, tư vấn pháp lý, tư vấn dịch vụ, xklđ và du học…;

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn tốt;

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, trung thực, nhiệt huyết trong công việc và chịu được áp lực công việc cao;

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

· Thời gian làm việc: Từ 8h-17h, Từ T2-T6 + 02 ngày thứ 7/tháng;

· Thu nhập cạnh tranh = Lương cứng ( 6-10 triệu hoặc deal tùy theo năng lực) + % hoa hồng + Thưởng lao động xuất cảnh (trao đổi khi PV);

· Phụ cấp ăn trưa, cafe, bánh ngọt miễn phí; có hỗ trợ máy tính làm việc;

· Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, XHYT theo đúng quy định nhà nước;

· Chế độ du lịch, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ đầy đủ;

· Được làm việc trong môi trường hòa đồng, được tham gia đào tạo nâng cao năng lực, thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt;

Có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội

