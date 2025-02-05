Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thiên Hà Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14 đường số 15, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp BÌnh Phước, TP. Thủ Đức - Số 1 Hoa Lài, phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu dịch vụ, giải thích rõ ràng về lợi ích và giá trị của sản phẩm.

- Lắng nghe và giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng

- Đàm phán và ký kết hợp đồng với môi giới, đạt được mục tiêu doanh số.

- Hướng dẫn môi giới cách sử dụng data hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.

- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thúc đẩy các giao dịch tái sử dụng.

- Báo cáo số lượng data bán ra và phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc để giải quyết thắc mắc.

- Khả năng làm việc dưới áp lực, đáp ứng KPI.

- Có khả năng học hỏi và tinh thần cầu tiến.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thiên Hà Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương CB 6.000.000 + hoa hồng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

- Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và kiến thức thị trường bất động sản.

- Cơ hội thăng tiến trong công ty với lộ trình rõ ràng.

- Tham gia các hoạt động ăn uống và sự kiện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thiên Hà Group

