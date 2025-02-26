Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản DKRS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản DKRS
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản DKRS

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Giới thiệu và chào bán các sản phẩm bất động sản của dự án cho khách hàng.
Tham gia đào tạo thông tin dự án theo lịch đào tạo của Công ty.
Tham gia đào tạo theo lộ trình của Nhân viên mới.
Cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.
Chăm sóc, khai thác nguồn khách hàng Marketing công ty phân bổ xuống.
Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng. Đàm phán chốt giao dịch.
Cập nhật, nâng cao các kỹ năng, kiến thức liên quan đến sản phẩm, thị trường Bất động sản.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.
Ưu tiên lĩnh vực BĐS hoặc Marketing, Bảo hiểm, Tín dụng, sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo …
Đam mê kinh doanh.
Có khát khao làm giàu từ BĐS. Có Laptop và Phương tiện đi lại.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản DKRS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6 triệu đến 15 triệu + Hoa hồng không giới hạn
Thưởng nóng lên đến 100tr nhanh chóng ngay sau giao dịch.
Môi trường chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến cao.
Trải nghiệm du lịch hằng năm cùng Công ty.
Được hỗ trợ nguồn khách hàng tiềm năng từ phòng Marketing siêu nét. Được hỗ trợ các công cụ tìm kiếm khách hàng. Hoa hồng: Theo từng dự án (chi tiết khi phỏng vấn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản DKRS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

