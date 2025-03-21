Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Mức lương
6 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- T10

- 25, Đường số 10, Khu Manhattan, Vinhomes Grand Park, P. Long Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 18 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách hàng từ dữ liệu công ty.
- Tư vấn, lên đơn hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.
- Báo cáo công việc cho Sếp trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Tin học văn phòng.
- Hiểu biết về các trang bán hàng và truyền thông phổ biến. (Tiktok, Facebook, Các sàn thương mại điện tử ...)
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Làm việc tại văn phòng Quận 9

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Hoa Hồng: 7 - 18 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực).
- Thưởng Vượt KPI, thưởng tháng 13, thưởng lễ/tết, chế độ thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 208 TL41 P.Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

