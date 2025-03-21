Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Mức lương 6 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - T10 - 25, Đường số 10, Khu Manhattan, Vinhomes Grand Park, P. Long Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tiếp nhận thông tin khách hàng từ dữ liệu công ty.

- Tư vấn, lên đơn hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.

- Báo cáo công việc cho Sếp trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Tin học văn phòng.

- Hiểu biết về các trang bán hàng và truyền thông phổ biến. (Tiktok, Facebook, Các sàn thương mại điện tử ...)

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Làm việc tại văn phòng Quận 9

Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Hoa Hồng: 7 - 18 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực).

- Thưởng Vượt KPI, thưởng tháng 13, thưởng lễ/tết, chế độ thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển

