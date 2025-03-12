Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nomo Vi Na làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 8, 15A Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

• Xây dựng kế hoạch bán hàng, tiếp thị trên các nền tảng thương mại

• Đi khảo sát thị trường thực tế

• Tiếp nhận data khách hàng, giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của Công ty.

• Tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại/ phản ánh của khách hàng về chất lượng sản phẩm hoặc về thời gian giao hàng, ... đảm bảo khách hàng hài lòng, tin cậy theo đúng quy trình.

• Báo cáo kịp thời lên cấp trên, GĐ về nhu cầu và các vấn đề/ mối quan tâm của khách hàng đối với những vấn đề cần có sự hỗ trợ.

• Tổng hợp và báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng cho quản lý trực tiếp.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên

• Nhiệt tình, năng động, chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.

• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tốt.

• Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc.

• Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng.

• Không ngại đi

Quyền Lợi

• Thu nhập: 6.000.000 - 20.000.000 (Lương cứng + hoa hồng + thưởng)

• Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

• Tham gia đào tạo, phát triển bản thân hàng tháng

• Tham gia các hoạt động chung của Công ty: sinh nhật tháng, du lịch, teambuilding năm,...

• Thưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

